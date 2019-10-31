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Все на месте: Леся Никитюк показала соблазнительную фигуру в купальнике

14:14 31 октября 2019 149
Леся Никитюк на отдыхе
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая худеет при помощи бургеров, показала сексуальную фигуру в купальнике. И хотя за окном осень, наступают первые морозы и даже начинает падать снег, телеведущая решила напомнит о лете и выложила пляжное фото.

На снимке Леся Никитюк позирует в купальнике, демонстрируя красивую грудь и ножки.

Пользователи сети пишут, что "на этом фото прекрасно все".

Как известно, 19 октября Лесе Никитюк исполнилось 32 года. Она начинала свой путь еще в КВН, выступала за команду "Торнадо люкс", затем стала телеведущей программы о путешествиях "Орел и решка". Сейчас на "Новом канале" вместе с Сергеем Притулой ведет программу "Кто сверху".

 

Леся Никитюк не замужем, в феврале 2019 года после длительных отношений она рассталась со своим парнем.

Напомним, недавно телеведущая показала стройную фигуру на отдыхе в Египте.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях пикантное фото в купальнике показала певица Настя Каменских.

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