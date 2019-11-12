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Общество и люди

От болезни, полученной в плену террористов, умер боец ВСУ

11:19 12 ноября 2019 203
военный
Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области скончался бывший пленник боевиков «ДНР» Роман Савков. Старший солдат 92-й бригады попал в плен летом 2017 года во время боев под Красногоровкой, был ранен, полгода провел в застенках боевиков. Обострившийся в плену сахарный диабет и другие болезни стали причиной, что Роман умер в возрасте 30 лет.

О смерти Романа Савкова рассказал еще один ветеран АТО Алексей Кодьман.

Напомним, воин 92-й бригады Роман Савков в июле 2017 года был ранен в ногу и будучи контуженным попал в плен. В Макеевской колонии Савков похудел на 30 килограммов из-за прогрессирования сахарного диабета. Инсулин заложнику добывали и передавали волонтеры.

В январе 2018 года Савкова удалось освободить, обменяв на диверсантку боевиков.

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