Возле блокпоста боевиков «ДНР» перевернулся автобус: два человека погибли

Происшествия

На территории оккупированного Донбасса, недалеко от линии разграничения, перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщают информационные ресурсы оккупантов. ДТП произошло на дороге Курахово — Донецк, в районе блокпоста боевиков — контрольно-пропускного пункта «Александровка». В результате происшествия 2 человека погибли, 11 получили травмы. Ранее во Львовской области в ДТП попал школьный автобус: госпитализировали 10 детей.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал с проезжей части на грунт и перевернулся. По данным медиков, четырех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Донецка № 14, еще четверых — в горбольницу № 24, а троих — в областную травматологическую больницу. Согласно предварительной информации, пострадавшие получили травмы средней тяжести. Более подробная информация уточняется.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на оживленной трассе перевернулся микроавтобус с людьми.

А среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Венгрии, были граждане Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter