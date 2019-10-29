Происшествия

Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в Венгрии: фото с места аварии

В понедельник, 28 октября, в Венгрии попала в ДТП маршрутка с украинцами. Несколько дней назад в Турции на дороге Денизли — Анталья в ДТП попал микроавтобус, перевозивший десятерых украинских туристов и сопровождающего их гида.

Как сообщает Mukachevo.net, авария в Венгрии произошла утром на перекрестке шоссейных дорог 41 и 403 вблизи города Ниредьгаза.

Микроавтобус с украинцами на скорости врезался в отбойник, а затем вылетел в кювет, где перевернулся.

По информации полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег, пострадали семь человек. Один из пассажиров в крайне тяжелом состоянии, его пришлось освобождать спасателям. Пострадавших немедленно доставили в больницу.

Причиной аварии могли стать как сильный туман, так и невнимательность водителя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двойном ДТП на Столичном шоссе в Киеве, а также о ДТП в Запорожье, которое устроил водитель маршрутки, сбежавший с места аварии.

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