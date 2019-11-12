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Женщину прямо на глазах у сына задушил шарф, попавший в кухонный комбайн
58-летняя женщина, проживавшая во французском городе Сент-Этьен, погибла на собственной кухне в результате нелепого несчастного случая. Как сообщает Daily Mail, француженка, чье имя не разглашается, решила испечь торт вместе со своим 15-летним сыном. Шарф, который был у нее на шее, затянуло во включенный кухонный комбайн. Женщина начала задыхаться. Растерявшийся подросток в панике бросился звонить в службу спасения, где ему сказали выдернуть шнур прибора из розетки и обрезать шарф. Однако было уже поздно: школьник упустил возможность спасти мать.
На место происшествия прибыли пожарные и медики. Но вернуть женщину к жизни они не смогли.
Марка кухонного комбайна не сообщается.
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