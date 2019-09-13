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Нелепая смерть молодой женщины: двухлетняя девочка случайно задушила маму
Трагический случай произошел в Брестской области Беларуси: двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно. Об этом рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, пишет Sputnik Беларусь.
Отмечается, что 31 августа молодая семья с ребенком приехала в гости в деревню Старое Село. По версии следствия, 21-летняя жительница Жабинки (Брестская область) Юлия Шарко, у которой в этот день был день рождения, потянулась к дочери через окно.
В этот момент девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала кнопку стеклоподъемника, механизм зажал шею женщины, и она оказалась в ловушке.
Муж белоруски обнаружил ее около 16:30 тем же днем без сознания. Он разбил стекло автомобиля и вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и диагностировали асфиксию. Спустя неделю, 7 сентября, она скончалась.
Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Запорожьем мужчина из-за 850 грн и стиралки задушил родную мать.
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