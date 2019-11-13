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Двухлетняя девочка погибла, когда на ее коляску с восьмого этажа рухнул кондиционер (фото, видео)

В канадском городе Торонто произошла трагедия. С восьмого этажа жилого дома рухнул кондиционер. Он упал прямо на коляску с двухлетним ребенком. Девочка погибла: она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Как сообщает Global News, мать, которая везла коляску не пострадала. Остались невредимы также сопровождавшие ее дети пяти и семи лет. Женщина вместе с младшей дочкой пришла в школу забрать старших детей. Семья как раз возвращалась домой.

«Я слышала, как она кричала. Видела, как она пытается вернуть дочку к жизни. Я даже не надела куртку — схватила ключи и бросилась вниз по лестнице», — рассказала одна из обитательниц дома.

Дело расследует полиция. Предполагается, что установка кондиционера была проведена с нарушениями.

Мэр Торонто Джон Тори назвал гибель ребенка «ужасной трагедией».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Польше мужчина-самоубийца упал с 18-го этажа на украинца.

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