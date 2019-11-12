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Украина

Разгуляется ветер: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

13:29 12 ноября 2019 537
Ветреная погода
Инф. «ФАКТОВ»

После ухода из Украины атмосферного фронта, который принес дожди, в ближайшие дни погоду будет определять антициклон — в среду, 13 ноября, ожидается хоть и сухая, но ветреная погода.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дожди возможны лишь на крайнем западе. Ветер же ожидается юго-восточный, порывистый. «Паркуйте разумно автомобили, не лезьте высоко на крышу, не стойте с подружкой, которую случайно встретили, долго под старым ветвистым деревом, лучше зайдите в ближайшую кофейню», — советует синоптик.

Температура воздуха 13 ноября составит + 11 + 15 градусов, на юге и западе — до + 14 + 19 градусов, в Крыму — до +20 градусов.

В Киеве в среду будет сухо, но очень ветрено. Температура днем — до +12 + 14 градусов.

«До конца недели в Украине существенные осадки не предусматриваются, воздух будет бодрить свежестью, однако серьезных холодов пока не видно. Существенное похолодание придет, ориентировочно, с 20 ноября», — прогнозирует Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал с полезными советами «Голова и суставы сильнее болят в сырую и ветреную погоду: как себе помочь» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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