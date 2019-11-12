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Разгуляется ветер: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды
После ухода из Украины атмосферного фронта, который принес дожди, в ближайшие дни погоду будет определять антициклон — в среду, 13 ноября, ожидается хоть и сухая, но ветреная погода.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дожди возможны лишь на крайнем западе. Ветер же ожидается юго-восточный, порывистый. «Паркуйте разумно автомобили, не лезьте высоко на крышу, не стойте с подружкой, которую случайно встретили, долго под старым ветвистым деревом, лучше зайдите в ближайшую кофейню», — советует синоптик.
Температура воздуха 13 ноября составит + 11 + 15 градусов, на юге и западе — до + 14 + 19 градусов, в Крыму — до +20 градусов.
В Киеве в среду будет сухо, но очень ветрено. Температура днем — до +12 + 14 градусов.
«До конца недели в Украине существенные осадки не предусматриваются, воздух будет бодрить свежестью, однако серьезных холодов пока не видно. Существенное похолодание придет, ориентировочно, с 20 ноября», — прогнозирует Наталья Диденко.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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