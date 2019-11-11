Здоровье и медицина

Голова и суставы сильнее болят в сырую и ветреную погоду: как себе помочь

Многие люди реагируют на любые изменения погоды. Однако специалисты Университета Манчестера (Великобритания) считают, что наиболее опасны в плане ухудшения самочувствия ветреные и влажные дни, независимо от температуры воздуха. К таким выводам они пришли, наблюдая за 2500 добровольцами, пишет BBC.

В исследовании ученых участвовали люди, страдающие артритом, фибромиалгией, мигренью и невропатической болью. Как оказалось, когда на улице было влажно и ветрено, болевые ощущения увеличивались на 20 процентов.

Людей, реагирующих на перемену погоды, называют метеочувствительными. При перемене погоды у них повышается либо понижается давление, возникают головные или другие боли, слабость. Метеочувствительность, по мнению ученых, не зависит от пола или возраста.

В прохладную погоду, когда организму нужно согреться, артериальное давление обычно повышается. А когда жарко, давление падает. Некоторые люди реагируют на уменьшение содержания кислорода в воздухе: у человека учащается пульс, повышается давление. Оно возрастает и при повышении атмосферного давления.

Если человек постоянно реагирует на капризы погоды, стоит обратиться к врачу, который назначит обследование и лечение. В первую очередь следует проверить сосуды. У здорового человека они эластичные, могут быстро расширяться или сужаться, а если сосуды не в порядке, они не успевают реагировать на изменение окружающей среды, и возникает недомогание.

Чтобы укрепить сосуды, полезно почаще гулять на свежем воздухе, выполнять зарядку, много ходить, плавать. Метеозависимым людям также полезны дыхательные упражнения, которые особенно важно выполнять в неблагоприятные дни. Врач может назначить также препараты для улучшения работы сосудов — венотоники.

Как показывают последние исследования ученых, метеочувствительным людям часто не хватает мелатонина. Этот гормон отвечает за суточные и сезонные ритмы в организме.

Его уровень снижает недостаток сна. Как правило, гормон вырабатывается до 23:00. Если человек постоянно ложится спать позже, в организме будет дефицит мелатонина. Выработку гормона нарушают любые источники света в спальне, а также кофеин, алкоголь, никотин.

Чтобы повысить уровень мелатонина, важно ложиться спать до полуночи. Полезны продукты, богатые триптофаном (предшественник мелатонина): сыр, рыба, мясо, бобовые, творог, грибы, овсянка, финики, арахис, кунжут, кедровые и миндальные орехи, тыквенные семечки, молоко, йогурт, соя, бананы. Важно также ежедневно гулять на улице хотя бы полчаса в день.

Как улучшить самочувствие Гулять на свежем воздухе хотя бы полчаса в день. Лучше днем, когда на улице светло.

Делать зарядку, дыхательную гимнастику.

Не засиживаться перед компьютером или телевизором допоздна. Важно лечь спать до 23:00.

Окна рекомендуется занавесить плотными шторами, не пропускающими свет с улицы. Из спальни следует убрать гаджеты.

Отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе после 15:00.

Включить в рацион достаточно овощей и фруктов. Осенью и зимой периодически по совету врача принимать витаминно-минеральные комплексы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, когда в ноябре ожидаются магнитные бури, которые доставляют метеочувствительным людям неприятности. Вместе с тем Ульяна Супрун развеяла «миф» о связи магнитных бурь и ухудшения самочувствия.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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