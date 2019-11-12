Общество и люди

Без голых, нищих и музыкантов: в Киеве утвердили новые правила метро

В Киеве утверждены новые правила пользования метрополитеном. К пассажирам выдвигаются дополнительные требования. Кроме того, расширен список видов деятельности, которыми нельзя заниматься во время поездки.

Если ранее требования к внешнему виду пассажиров ограничивались чистотой одежды, то теперь метрополитен решил ввести запрет на вход людям без обуви и частично одетым, например, только в нижнем белье.

Отдельно в правилах прописано, что в метро запрещено передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах. А лыжи, санки, коньки, велосипеды должны перевозиться исключительно в чехлах.

Чтобы покончить с музыкантами и попрошайками на станциях, в правила добавлен пункт о запрете в метро громкой музыки и игры на музыкальных инструментах.

Согласно новой версии правил, на станциях метрополитена запрещаются массовые акции (например, всевозможные флешмобы), сбор пожертвований, агитация. Как и раньше, формально вне закона остается самовольное расклеивание рекламных объявлений и торговля в метро.

Напомним, ранее в Киеве ввели новую систему оплаты проезда в городском транспорте и планируют постепенно отказываться от зеленых проездных карточек в метро.

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