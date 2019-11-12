- 16:22 В Раде на кнопкодавстве попался автор закона о борьбе с кнопкодавством
- 16:22 Шальная бестия: Лобода взорвала сеть постельным фото
- 15:58 "Россия уже сейчас должна оправдываться": Зеркаль рассказала, когда ждать решения суда ООН по украинско-российскому конфликту
- 15:35 Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака
- 15:26 Одну из улиц Киева назвали в честь героя АТО Амины Окуевой
- 15:19 Модная битва: Вера Брежнева и Катерина Кухар появились на публике в одинаковых нарядах
- 15:14 Рада сделала шаг к легализации добычи янтаря
- 15:12 Без голых, нищих и музыкантов: в Киеве утвердили новые правила метро
- 14:58 Власть пытается легализовать игорный бизнес в турбо-режиме и непублично, — эксперт
- 14:50 SkyUp запустит новый рейс из Киева: куда и за сколько можно будет улететь
- 14:41 Каждый день рыдала: Надя Дорофеева призналась, как поборола недуг
- 14:34 Законопроект № 2233, принятый ВР за основу, не согласован с Еврокомиссией, — СМИ
Без голых, нищих и музыкантов: в Киеве утвердили новые правила метро
В Киеве утверждены новые правила пользования метрополитеном. К пассажирам выдвигаются дополнительные требования. Кроме того, расширен список видов деятельности, которыми нельзя заниматься во время поездки.
Если ранее требования к внешнему виду пассажиров ограничивались чистотой одежды, то теперь метрополитен решил ввести запрет на вход людям без обуви и частично одетым, например, только в нижнем белье.
Отдельно в правилах прописано, что в метро запрещено передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах. А лыжи, санки, коньки, велосипеды должны перевозиться исключительно в чехлах.
Чтобы покончить с музыкантами и попрошайками на станциях, в правила добавлен пункт о запрете в метро громкой музыки и игры на музыкальных инструментах.
Согласно новой версии правил, на станциях метрополитена запрещаются массовые акции (например, всевозможные флешмобы), сбор пожертвований, агитация. Как и раньше, формально вне закона остается самовольное расклеивание рекламных объявлений и торговля в метро.
Напомним, ранее в Киеве ввели новую систему оплаты проезда в городском транспорте и планируют постепенно отказываться от зеленых проездных карточек в метро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...