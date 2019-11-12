Украина

Второй фронт для Украины: вторжения из Беларуси не будет, но война на том направлении ведется уже давно

Осенью 2019 года Россия, сосредоточившая у границ Украины, в том числе на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, большое количество воинских подразделений, проведет несколько масштабных учений. Некоторые эксперты в связи с этим уже отметили, что Российская Федерация вполне может предпринять попытку открытого вторжения на территорию нашей страны. В частности, начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины полковник Алексей Таран заявил: «Эти планы вполне очевидны. ВСУ, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе». По некоторым данным, Кремль наращивает свою военную силу и на украинско-белорусской границе. Мол, недавно всего в 15 километрах от границы там заметили российские танки. Насколько реальна угроза вторжения российских войск в Украину? Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич уверен, что подобные заявления — не более чем обычная информационная война, а в прямой агрессии уже давно нет никакого смысла в условиях современной войны.

«В прессе очень часто можно встретить манипуляции на тему прямого вторжения в какую-либо страну»

— Российские танки всего в 15 километрах от границ Украины? Ну, я вам скажу больше. В Беларуси есть полигон «Полесский» — он находится в 10 километрах от украинской границы. Поэтому формально, когда там проходят учения, куда приезжает рота либо десант русских, сербов или словаков, то они бывают в такой непосредственной близости от украинской границы, — говорит Игар Тышкевич.

— В последнее время в Беларуси не увеличивался российский военный контингент?

— В Беларуси есть всего два военных объекта, на которых могут находиться российские военнослужащие. Ни один не имеет статуса военной базы. Суммарное число персонала, которое возможно на этих объектах, — 1200 человек. А сейчас там не более 400. При этом им запрещено иметь тяжелое вооружение, запрещено самим охранять периметр своих объектов. Охрану по периметру осуществляет белорусский спецназ. Иногда, во время ротации, их может остаться всего 200 человек. А иногда число увеличивается до 500. Исходя из этого, в тот момент, когда на военный объект в Беларуси прибудут сто новых, например, военных связистов, в прессе можно будет написать: российское присутствие увеличилось на 25 процентов. И это будет правдивая информация.

В прессе очень часто можно встретить манипуляции на тему прямого вторжения в какую-либо страну. Помните, в 2017 году в Беларуси проходили военные учения «Запад-2017»? По официальным данным, в этих учениях принимали участие до 13 тысяч военнослужащих. И тогда в СМИ начали писать: «Стоит ли ожидать со стороны Беларуси военного удара по территории Украины?» Но подобные учения, — правда, может быть, с меньшей численностью личного состава — в Беларуси проходят регулярно. Иногда и раз в квартал на различных полигонах в стране. И что? Военных ударов не было.

И еще по поводу информационных вбросов. Хочу привести пример, который показывает, как важно уметь проверять информацию. Если не ошибаюсь, это было года полтора назад. В прессе появилась чудесная статья одного из украинских военных экспертов, который заявил, что в республике Беларусь, под городом Барановичи, российские войска без опознавательных знаков перекрыли трассу Минск — Барановичи. Но, поскольку я сам родом из Барановичей и хорошо знаком с географией этого региона, то знаю, что трассы Минск — Барановичи не существует. Начал выяснять, что же там произошло. Оказывается, на самом деле в том районе проводились учения территориальной обороны, куда призывают военнослужащих запаса. На этих учениях отрабатывалось разворачивание моторизированной дивизии. Я опубликовал об этом статью, так меня чуть ли не в предательстве в родной Беларуси обвинили. А ведь подобная информация появляется с завидной регулярностью — раз в три-четыре месяца. Сценарий обычно один и тот же: увидели русские танки или русских солдат и они сейчас пойдут захватывать Украину или Беларусь.

В Украине также проводятся военные учения. Бывает, отрабатываются довольно интересные сценарии. Напомню вам сценарий последних учений на Яворовском полигоне: условный противник должен был захватывать Ровенскую область. Знаете, кто был по сценарию этим противником? Беларусь. Якобы эта страна могла попытаться создать в Ровенской области какой-то аналог «ДНР». Об этом писали и в белорусской прессе. Но в Минске по этому поводу не возмущались. Проводите учения — проводите.

Да, военные учения часто носят демонстративный характер. Проводятся в непосредственной близости от границ условного противника, чтобы показать свою силу. Это военная часть. Военные должны принимать участие в учениях, чтобы поддерживать себя, что называется, в хорошей форме. Но есть и политическая часть. Это как раз те самые регулярные упоминания в прессе, что «Путин нападет» и тому подобное.

Я отнюдь не осуждаю это, как может показаться. Тоже нормальная тактика. Не вижу ничего плохого в таких вбросах информации, даже если они и не соответствуют действительности. Скажу больше, будь я на соответствующей должности, делал бы то же самое. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы выбить финансирование у государства на развитие какой-либо военной программы. И это происходит во всех странах.

«Современная война давно идет в виде информационных вбросов»

— То есть прямого вторжения в Украину ожидать не стоит?

— А зачем и кому это надо? В нынешних условиях методы ведения войны совсем другие. Линии фронта, поездки на моторизованных тачанках с пулеметами — это сейчас встречается крайне редко. Современная война, если мы говорим о белорусско-украинском направлении, давно идет в виде информационных вбросов. Это обычно делается для того, чтобы не допустить улучшения отношений между воюющими или конфликтующими странами либо просто соседями. Можно вспомнить про подобную информационную войну в украинско-польском поле или украинско-румынском. Такая война, еще раз повторюсь, уже давно идет, — уверен Игар Тышкевич.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос не исключает, что в Украине Кремль может повторить югославский вариант: заставит Украину ракетными ударами пойти на капитуляцию.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter