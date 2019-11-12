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Общество и люди

Всемирный день доброты 2019: поздравления и красивые картинки

17:45 12 ноября 2019 28
День доброты
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). В этом году празднику исполняется десять лет.

В некоторых странах в этот день дарят друг другу маленькие букеты. А «ФАКТЫ» предлагают поздравить друзей с помощью открыток.

День доброты
Так миру не хватает доброты,
Сегодня с ним своей ты поделись,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в День всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

День доброты
***
Доброта спасет весь мир —
Истинна известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.

В День всемирный доброты,
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.

День доброты
***
Доброта спасает жизни,
Доброта всегда нужна,
Добрым быть всегда прекрасно,
Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,
День добра, ура, ура,
От души я поздравляю,
С этим праздником тебя!

День доброты
***
Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.
То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.

День доброты
***
Когда добро царит везде —
Счастливы люди на земле.
Покой в душах их и сердцах,
Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,
Пусть в этот праздник доброты
У всех все будет хорошо,
Сбываются пусть все мечты!

День доброты

Ранее мы писали об еще одном светлом празднике — Дне улыбки.

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