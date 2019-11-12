Общество и люди

Всемирный день доброты 2019: поздравления и красивые картинки

В среду, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). В этом году празднику исполняется десять лет.

В некоторых странах в этот день дарят друг другу маленькие букеты. А «ФАКТЫ» предлагают поздравить друзей с помощью открыток.



Так миру не хватает доброты,

Сегодня с ним своей ты поделись,

Быть может, твоя капелька добра

Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в День всемирный доброты

Вам к солнцу протянуть ладони,

Пусть добротою, ласкою, теплом

И счастьем нашу жизнь оно наполнит.



***

Доброта спасет весь мир —

Истинна известная.

В жизни серой и суровой,

Как нельзя уместная.

В День всемирный доброты,

Улыбнитесь, люди.

Пусть от солнечной улыбки

Мир добрее будет.



***

Доброта спасает жизни,

Доброта всегда нужна,

Добрым быть всегда прекрасно,

Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,

День добра, ура, ура,

От души я поздравляю,

С этим праздником тебя!



***

Доброта — простое слово,

Но как много силы!

Доброта всегда честна,

Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,

Путь пускай укажет.

То, что правит лишь она,

Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним

Вы добросердечными.

И тогда любовь и счастье

Будут бесконечными.



***

Когда добро царит везде —

Счастливы люди на земле.

Покой в душах их и сердцах,

Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,

Пусть в этот праздник доброты

У всех все будет хорошо,

Сбываются пусть все мечты!

Ранее мы писали об еще одном светлом празднике — Дне улыбки.

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