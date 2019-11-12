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Наука и технологии

Уникальный транзит Меркурия по диску Солнца сняли на видео

19:01 12 ноября 2019 44
Момент затмения
Инф. «ФАКТОВ»

11 ноября можно было наблюдать явление, которое происходит лишь 13 раз в столетие. Ранее в Украине могли наблюдать звездопад Ориониды. О затмении Солнца сообщает «ZN.UA».

Произошел транзит Меркурия по диску Солнца, который зафиксировало на видео NASA. Ролик снят Обсерваторией солнечной динамики — она вела наблюдение за редким природным явлением.
Транзит Меркурия — событие, при котором планета проходит по центру диска звезды. Это явление длится около 5,5 часов — при съемке планета напоминает маленькую черную точку, скользящую по светилу.

Следующий транзит Меркурия по диску Солнца произойдет в 2032 году.

Как сообщалось ранее, редкое астрономическое явление, по мнению астрологов, влияет на то, что любой решительный шаг, который был сделан 11 ноября, окажется судьбоносным и не оставит возможности вернуться назад.

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