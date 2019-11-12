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Построить украинский мир и остановить русский: Вятрович объяснил, зачем идет в Раду
Известный украинский историк, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович подтвердил информацию о своем новом статусе — он становится народным депутатом, членом фракции «Европейская солидарность». Об этом о написал в Facebook.
При этом он озвучил свои политические планы.
«Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, неперевранную из-за границы и с уверенностью смотрели в свое будущее, которое не затмевают ни война, ни сдача страны», — написал Вятрович.
«Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать «русский мир», — резюмировал он.
Напомним, Вятрович заменит в Раде народного депутата от «Европейской солидарности» Ирину Луценко, которая сложила полномочия по состоянию здоровья.
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