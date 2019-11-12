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Украина

Рада отпустила Луценко "по состоянию здоровья"

16:43 12 ноября 2019 264
Ирина Луценко
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада проголосовала за внесенный в повестку дня пункт о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины от «Европейской солидарности» Ирины Луценко.

Ранее она написала соответствующие заявление и объяснила свой поступок состоянием здоровья. Тем временем «РБК-Украина» сообщает, что вместо Ирины Луценко фракцию «Европейской солидарности» пополнит экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович — 25-й номер в партийном списке. Шедшая перед ним Наталья Бойко свою кандидатуру сняла и стала советницей премьер-министра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с поста руководителя Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович был уволен Кабинетом министров в сентябре 2019 года.

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