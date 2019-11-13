Мир

Не криптовалюта: у Цукерберга представили единую платежную систему для FB, Messenger, Instagram и WhatsApp

Компания Facebook представила Facebook Pay — единую систему онлайн-платежей для одноименной социальной сети, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Об этом пишет 3Dnews со ссылкой на сообщение на сайте компании.

«Люди уже совершают платежи через наши приложения, чтобы делать покупки, совершать пожертвования и отправлять деньги друг другу. Facebook Pay упростит эти транзакции, продолжая обеспечивать защиту платежных данных», — говорится в сообщении Facebook.

Платежная система будет запущена на этой неделе — сначала только в Facebook и Facebook Messenger и только для жителей США. В будущем ее планируют внедрить и в других странах (когда именно, не уточняется). Facebook Pay поддерживает карты большинства платежных систем и платежи через PayPal.

Согласно заявлению, новый сервис позволит сохранять в приложениях платежную информацию, которую не нужно будет вводить каждый раз, когда пользователь захочет сделать покупку.

В своем объявлении Facebook подчеркнула, что новая платежная система не связана с криптовалютой Libra и онлайн-кошельком Calibra, о создании которых было объявлено в июне. С тех пор от проекта отказались все крупные платежные партнеры в США, в частности, Visa, Mastercard и PayPal.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале ноября в Facebook появился «официальный» аккаунт т.н. «главы Госсовета» аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Это вызвало возмущение в Сети: пользователи напомнили руководству FB, что наряду с «популяризацией» сепаратистов администрация соцсети избирательно блокирует страницы полка «Азов» и «Книга памяти».

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