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Протянут до марта? В Крыму питьевой воды осталось менее чем на четыре месяца
Во временно оккупированном украинском Крыму, где врачи требуют от пациентов приносить с собой предметы, которые могут потребоваться для осмотра, так называемый «вице-премьер» «правительства» Андрей Рюмшин, курирующий работу Госкомводхоза, заявил, что запасов питьевой воды для нужд населения полуострова хватит только до марта 2020 года.
Об этом он сказал журналистам, передают «Новости Крыма».
«Мы сегодня имеем запасы до марта»,— сообщил Рюмшин.
При этом чиновник заявил, что «власти» рассчитывают на то, что в ноябре-декабре пройдут дожди, а январь и февраль станут снежными.
В связи с этим «вице-премьер» гордо предрек, что введение ограничений в подаче воды для населения не планируется.
В то же время издание отмечает, что в последние месяцы в Крыму сохраняется аномально теплая погода с минимумом атмосферных осадков. 10 ноября был поставлен абсолютный температурный рекорд для этой даты за всю историю метеонаблюдений — 27,1 градуса выше нуля. Поэтому прогноз чиновника вряд ли кажется осуществимым.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аннексированный Крым страдает от засухи, пересохли озера, не хватает воды для орошения участков. В то же время представитель оккупационной администрации Владимир Константинов заявил, что Крыму днепровская вода не нужна, аграрии якобы уже приспособились к новым реалиям.
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