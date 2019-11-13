24.37 / 24.61 26.80 / 27.19
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Протянут до марта? В Крыму питьевой воды осталось менее чем на четыре месяца

4:50 13 ноября 2019 72
Вода, Крым
Инф. «ФАКТОВ»

Во временно оккупированном украинском Крыму, где врачи требуют от пациентов приносить с собой предметы, которые могут потребоваться для осмотра, так называемый «вице-премьер» «правительства» Андрей Рюмшин, курирующий работу Госкомводхоза, заявил, что запасов питьевой воды для нужд населения полуострова хватит только до марта 2020 года.

Об этом он сказал журналистам, передают «Новости Крыма».

«Мы сегодня имеем запасы до марта»,— сообщил Рюмшин.

При этом чиновник заявил, что «власти» рассчитывают на то, что в ноябре-декабре пройдут дожди, а январь и февраль станут снежными.

В связи с этим «вице-премьер» гордо предрек, что введение ограничений в подаче воды для населения не планируется.

В то же время издание отмечает, что в последние месяцы в Крыму сохраняется аномально теплая погода с минимумом атмосферных осадков. 10 ноября был поставлен абсолютный температурный рекорд для этой даты за всю историю метеонаблюдений — 27,1 градуса выше нуля. Поэтому прогноз чиновника вряд ли кажется осуществимым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аннексированный Крым страдает от засухи, пересохли озера, не хватает воды для орошения участков. В то же время представитель оккупационной администрации Владимир Константинов заявил, что Крыму днепровская вода не нужна, аграрии якобы уже приспособились к новым реалиям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер