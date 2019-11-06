Украина

При "бандеровцах" такого не было: источник рассказал, до чего Россия довела медицину в Крыму (фото)

В больницах аннексированного Крыма врачи требуют от пациентов приносить с собой предметы, которые могут потребоваться для осмотра. Ранее сообщалось о нехватке врачей в медучреждениях Керчи.

Так, крымчанин прислал в редакцию свежее фото, сделанное им в филиале детской поликлиники что на улице Гарнаева в Феодосии.

«Вот такое объявление. Для просмотра горла и носа надо приносить все с собой. Славная российская страховая медицина в действии. При бЕндеровцах в Крыму как-то не требовалось приносить одноразовые ложечки и шпателя», — сообщил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом этого года евпаторийская больница сообщала о приостановлении плановой хирургической помощи под общим обезболиванием за неимением врачей-анестезиологов.



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