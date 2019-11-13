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Мир

В Венеции произошло сильнейшее за полвека наводнение: впечатляющие видео

9:53 13 ноября 2019 491
Наводнение в Венеции
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Венеции в результате проливных дождей произошло наводнение — масштабное даже по меркам этого итальянского города, где подобные стихийные бедствия происходят регулярно.

Уровень воды в Венеции, как пишет издание The Guardian, достиг рекордной за последние 53 года отметки в 187 сантиметров. Затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил чрезвычайное положение и запросил помощь правительства. Он считает, что это последствия изменения глобального климата.

Самое сильное наводнение в современной истории Венеции случилось в 1966 году. Уровень воды тогда поднялся до 194 сантиметров.

В сентябре, как писали «ФАКТЫ», сильнейшие наводнения наблюдались в Испании.

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