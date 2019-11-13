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В Венеции произошло сильнейшее за полвека наводнение: впечатляющие видео
В Венеции в результате проливных дождей произошло наводнение — масштабное даже по меркам этого итальянского города, где подобные стихийные бедствия происходят регулярно.
Уровень воды в Венеции, как пишет издание The Guardian, достиг рекордной за последние 53 года отметки в 187 сантиметров. Затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил чрезвычайное положение и запросил помощь правительства. Он считает, что это последствия изменения глобального климата.
Самое сильное наводнение в современной истории Венеции случилось в 1966 году. Уровень воды тогда поднялся до 194 сантиметров.
#hightide #AcquaAlta #Venezia #venice pic.twitter.com/OGd0l8zI0m— Vera Mantengoli (@VeraMantengoli) November 12, 2019
В сентябре, как писали «ФАКТЫ», сильнейшие наводнения наблюдались в Испании.
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