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Общество и люди

Скинул за год почти 30 килограммов: Розенко поделился секретом похудения

10:50 13 ноября 2019 789
Павел Розенко
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который осенью прошлого года впервые вышел «в свет» с телеведущей Еленой-Кристиной Лебедь, за год похудел почти на 30 килограмм.

Как сообщает «Обозреватель», экс-чиновник признался, что серьезно работать над сбросом веса он начал задолго до знакомства с миниатюрной телеведущей.

«Все очень просто — меньше потреблять, больше тратить энергии и калорий, плюс определенные физические нагрузки. Плюс один день у меня идет чистой голодовки, я на воде. Это позволяет мне пока находиться в этом весе, но я буду интенсифицировать процесс похудения дальше, потому что я все равно не нахожусь в той форме, в которой бы хотел себя видеть», — рассказал Павел Розенко.

По его словам, ему удалось избавиться от 28 кг, но потом он какую-то часть опять набрал. Так что теперь у Павла Розенко новая задача — сбросить еще 10 килограмм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», своими секретами по поводу сброса веса поделился лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк, который весил 120 килограмм.

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