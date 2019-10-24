Виктор Бронюк признался, как похудел на 30 килограммов

Шоу-бизнес

Лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк, презентовавший ранее клип о выборах «Циклони», рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы сбросить лишний вес. Максимальным он был в 2010 году, когда у певца родился сын. Тогда Виктор мог меряться с женой на последнем сроке беременности, у кого живот больше. Ведь тогда Бронюк весил аж 120 кг. С таким весом ему непросто было выступать на сцене.

«Отработать концерт 2 часа, плюс баян, который весит 12,5 кг, вешаешь на себя и прыгаешь. Понял, что начинаю быстрее уставать», — признался Виктор Бронюк в интервью «Ранку з Україною».

Тогда музыкант впервые взялся за свое здоровье и начал бороться с лишним весом. Основной его рецепт похудения — больше двигаться и заниматься спортом, меньше есть. Вместе в женой Виктор три раза в неделю посещает спортзал.

«Когда у меня спрашивают, как называется моя диета, говорю ПМЖ — попробуйте меньше жрать. Ешьте все, что хотите, но немного меньше», — рассказал артист в эфире канала «Украина».

Единственное, в чем артист себя ограничивает, это алкоголь. Виктор полностью отказался от употребления спиртных напитков и пропагандирует здоровый образ жизни.

Благодаря такому подходу ему удалось похудеть на 30 килограммов.

Кстати, многие звезды шоу-бизнеса стали приверженцами здорового образа жизни и спорта. Активнее всех ЗОЖ пропагандирует Настя Каменских, показывая видео своих тренировок и утренних пробежек. Благодаря ей и Потап сбросил лишние кг.

Также обладательница шикарной фигуры Оля Полякова занимается с личным тренером и строит дома спа-зону.

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