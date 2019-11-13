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Украина

Это провал: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов

11:25 13 ноября 2019 1312
Крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Любимое детище Путина — Крымский мост — обошелся компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга в ноль. При этом в компании признали, что и это является великолепным результатом. Напомним, ранее стало известно, как оккупанты, так и не решившие проблемы полуострова при помощи пустующего моста через Керченский пролив, решили прикрыть свой провал.

Глава «Мостотреста» Владимир Власов в комментарии российскому Forbes честно отметил, что «будет хорошо, если генподрядчик „Стройгазмонтаж“ не будет в минусе».

В свою очередь аналитик издания Михаил Ганелин допустил, что компания могла показать и серьезные убытки.

А источник Forbes на условиях анонимности сообщил, что СК «Мост», долей в которой тогда владел холдинг «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, изначально отказалась строить «Крымский мост» именно из-за риска «прогореть».

Ранее сам Аркадий Ротенберг заявлял, что заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент РФ Владимир Путин. По его словам, проект изначально не ставил перед собой цель получения прибыли. Тем не менее, по данным РБК, недавно Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» одной из «дочек» «Газпрома» за 75 миллиардов рублей.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» знаменитый мостостроитель, автор двух украинских проектов моста через Керченский пролив Георгий Росновский констатировал, что Керченский мост построили «не в том месте» и по самому худшему из существующих проектов, поэтому он может не выдержать всех предполагаемых нагрузок.

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