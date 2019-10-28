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Прикрывают провал яркими огнями: Крымский мост сняли с высоты (видео)
В аннексированном Крыму оккупанты, так и не решившие проблемы полуострова при помощи пустующего моста через Керченский пролив, решили протестировать подсветку одной из арок.
В сеть выложили видео Крымского моста, снятое с высоты птичьего полета.
Ранее на скандальном мосту проводили тестовые испытания — оккупанты пустили из Краснодарского края два грузовых железнодорожных состава. Хотя сам запуск поездов отложили на лето следующего года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар утверждал, что истинная причина отсрочки грузового движения по Керченского мосту с декабря 2019 года до лета 2020-ый заключается в опасных карстовых полостях, а не в вымышленной археологической находке, датируемой IV веком до н.э.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!