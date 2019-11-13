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- 11:28 У Данилко отреагировали на слухи о сердечном приступе
У Данилко отреагировали на слухи о сердечном приступе
У Андрея Данилко отреагировали на слухи о сердечном приступе артиста, который якобы произошел во время съемок новогоднего проекта. В СМИ появилась информация, что артисту стало плохо прямо во время номера для шоу «Привіт, 20-ті!» на канале «Украина». Якобы Данилко, выступающий в образе эпатажной Верки Сердючки, пережил «блокаду сердца», и на площадку пришлось вызывать медиков. Сообщали, что артист «был бледный и еле говорил».
Андрея Данилко и его команду такая информация очень удивила. На странице Сердючки в Instagram назвали новость фейковой.
Менеджер артиста опроверг слухи и заявил программе «Зірковий шлях», что на самом деле у Андрея была обычная невралгия. Во время одного из номеров Данилко почувствовал боль в спине. После обезболивающего укола он продолжил участие в съемках. У Данилко заверили, здоровью артиста ничто не угрожает.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская сильно заболела во время гастролей, ей пришлось ставить капельницы прямо в гостиничном номере.
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