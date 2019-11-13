Общество и люди

День работников радио, телевидения и связи Украины 2019: веселые поздравления и открытки

В субботу, 16 ноября, отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых и коллег с праздником.

Ваша славная работа

Интересна и важна.

Вас давно объединяет

Теле-, радиоволна.

Пожелать хочу я в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной — правильных

Лишь ориентиров.



***

Праздник радио и связи,

Телевиденья пришел,

Мы, конечно, этот праздник

Все отметим хорошо.

Всем работникам приветы,

Поздравленья раздаем,

И веселые куплеты,

Если нужно, им споем.

Ведь без связи мы, конечно,

Не узнали б ничего,

Без ТВ и вовсе скучно —

Ни концертов, ни кино.

Так что скажем все спасибо

Всем связистам, дикторам,

За отличные эфиры

Выпьем чаю двести грамм!



***

Нам теледикторы с экрана

Расскажут новости с утра,

Они для нас проснулись рано,

Ведь на работу им пора,

А мы едва еще проснулись,

Налили кофе или чай,

А вот уж к пульту потянулись,

Его возьми, ТВ включай,

Сегодня праздник ведь отличный

У всех работников TV,

И я решил поздравить лично

Тебя, мой друг, привет лови!

***

С профессиональным праздником всех, кто относится к сфере радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры между людьми приносят им только позитивные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день.

Напомним, 10 ноября отмечали Международный день бухгалтера.

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