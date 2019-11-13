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Общество и люди

День работников радио, телевидения и связи Украины 2019: веселые поздравления и открытки

0:42 15 ноября 2019 4
День работников радио, телевидения и связи Украины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 16 ноября, отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых и коллег с праздником.

День работников радио, телевидения и связи Украины

Ваша славная работа
Интересна и важна.
Вас давно объединяет
Теле-, радиоволна.

Пожелать хочу я в праздник
Солнечных эфиров.
В жизни личной — правильных
Лишь ориентиров.

День работников радио, телевидения и связи Украины
***
Праздник радио и связи,
Телевиденья пришел,
Мы, конечно, этот праздник
Все отметим хорошо.

Всем работникам приветы,
Поздравленья раздаем,
И веселые куплеты,
Если нужно, им споем.

Ведь без связи мы, конечно,
Не узнали б ничего,
Без ТВ и вовсе скучно —
Ни концертов, ни кино.

Так что скажем все спасибо
Всем связистам, дикторам,
За отличные эфиры
Выпьем чаю двести грамм!

День работников радио, телевидения и связи Украины
***
Нам теледикторы с экрана
Расскажут новости с утра,
Они для нас проснулись рано,
Ведь на работу им пора,

А мы едва еще проснулись,
Налили кофе или чай,
А вот уж к пульту потянулись,
Его возьми, ТВ включай,

Сегодня праздник ведь отличный
У всех работников TV,
И я решил поздравить лично
Тебя, мой друг, привет лови!

День работников радио, телевидения и связи Украины

***
С профессиональным праздником всех, кто относится к сфере радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры между людьми приносят им только позитивные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день.

Напомним, 10 ноября отмечали Международный день бухгалтера.

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