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Здоровье и медицина

Землю на два дня накроет магнитная буря: названы опасные даты

11:55 13 ноября 2019 251
Землю на два дня накроет магнитная буря: названы опасные даты
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшее время землян ждет первая мощная магнитная буря в ноябре 2019 года. Об этом сообщили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН). Напомним, в октябре земляне пережили несколько сильных магнитных бурь.

Судя по опубликованному графику, магнитосфера придет в возбужденное состояние 20 ноября, а 21−22 ноября ожидается уже магнитная буря (мощность составит G1).

Ранее медики усомнились в том, что магнитные бури вызывают у людей головную боль и ухудшение самочувствия, в т. ч. повышение артериального давления. По словам бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, фактов, подтверждающих, что именно активность Солнца вызывает мигрень, недостаточно.

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