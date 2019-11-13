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Землю на два дня накроет магнитная буря: названы опасные даты
В ближайшее время землян ждет первая мощная магнитная буря в ноябре 2019 года. Об этом сообщили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН). Напомним, в октябре земляне пережили несколько сильных магнитных бурь.
Судя по опубликованному графику, магнитосфера придет в возбужденное состояние 20 ноября, а 21−22 ноября ожидается уже магнитная буря (мощность составит G1).
Ранее медики усомнились в том, что магнитные бури вызывают у людей головную боль и ухудшение самочувствия,
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