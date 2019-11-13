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Смерть украинцев в холодильнике в Польше: появились новые данные
В Посольстве Украины в Польше сообщили подробности трагического инцидента с гражданами Украины в местности Садковице (Лодзинское воеводство). По словам главы консульского отдела Посольства Светланы Крысы, погибшие являются родственниками — дядей и племянником. Оба они из Тернопольской области, а в Польше работали легально.
Вскрытие тел назначено на среду, 13 ноября, а вывоз в Украину — на 14 ноября. Об этом сообщает «Укринформ».
Дело расследует районная прокуратура города Рава Мазовецкая.
Напомним, тела были обнаружены в воскресенье, 10 ноября, по обращению в полицию владельца фруктового склада. Он сам нашел тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере. Каким образом они там оказались, если доступ в помещение запрещен, устанавливает полиция.
Напомним, в пятницу, 25 октября, британская полиция арестовала двух человек, которые подозреваются в причастности к гибели 39 нелегалов, найденных в рефрижераторе в графстве Эссекс.
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