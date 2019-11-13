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Украина

Пятый рекорд ноября: Киев снова пережил самую теплую ночь за 139 лет

13:18 13 ноября 2019 68
Цветущая магнолия
Инф. «ФАКТОВ»

Ночь на 13 ноября в Киеве стала самой теплой за 139 лет наблюдений в столице. Это уже пятый температурный рекорд ноября. Предыдущий рекорд метеорологи зафиксировали в ночь с 4 на 5 ноября. Тогда столбики термометров показали 17,6 градусов со знаком «плюс».

Как сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в ночь на 13 ноября температура не опустилась ниже 9,2 градусов выше нуля.

«Это уже пятый температурный рекорд ноября в столице», — констатировали специалисты.

Напомним, только 6 ноября в Киеве было зафиксировано сразу два температурных рекорда.

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