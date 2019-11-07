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Общество и люди

6 ноября погода в Киеве побила сразу два температурных рекорда

16:37 7 ноября 2019 46
Осень в парке
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 6 ноября, в Киеве были зафиксированы очередные температурные рекорды. Ранее в столице зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет

Так, по данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик термометра поднялся до +19,4 ° С, что на 2,4 ° С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.

Среднесуточная температура составляла + 13,5 ° С, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после полудня 4 ноября 2019 горда максимальное значение атмосферной температуры в Киеве составило 14,9º С, что оказалось выше предыдущего максимума, зафиксированного 4 ноября 1957 года.

Фото Владимира СОРОКОЛАТА, «ФАКТЫ».

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