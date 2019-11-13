24.29 / 24.52 26.67 / 27.07
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Потолок обрушился прямо на людей: в сеть попало видео жуткого ЧП в здании полиции в Одессе

13:35 13 ноября 2019 122
На месте ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео резонансного инцидента в здании Управления полиции Одесской области, которое случилось в понедельник, 11 ноября. Напомним, в старинном здании постройки 1900 года обвалилась часть потолка над лестницей.

В кадре видно, что в момент обрушения на лестнице были люди. Они получили травмы и были госпитализированы.

Видео опубликовал одесский ресурс «Думская».

Напомним, перед этим частичное обрушение потолка произошло в средней школе города Днепр, а в начале ноября аналогичное чрезвычайное происшествие произошло в одном из столичных торгово-развлекательных центров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Котенок Дуо

Двуликий котенок выжил вопреки прогнозам и счастлив, поселившись в семье ветеринара (фото, видео)

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер