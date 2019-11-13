- 13:55 Молится вся Украина: больную раком Аллу Мазур поддержали в сети
- 13:51 Лавров открыто признал вторжение России в Украину
- 13:44 "Дело VAB Банка": владельцу сообщили о подозрении
- 13:35 Потолок обрушился прямо на людей: в сеть попало видео жуткого ЧП в здании полиции в Одессе
- 13:18 Пятый рекорд ноября: Киев снова пережил самую теплую ночь за 139 лет
- 13:18 Коломойский считает, что Украине следует дружить с Россией
- 13:16 Род Стюарт представил макет железной дороги, который он создавал 26 лет
- 13:05 Протаранил авто и угрожал «крышей»: в Харькове фискала поймали пьяным за рулем
- 13:05 Могут и избить: названы самые ревнивые знаки зодиака
- 12:49 «Сведем счеты с Лениным и Сталиным»: «слуга народа» отличился любопытным заявлением о рынке земли
- 12:41 Мать Заворотнюк могут арестовать за долги
- 12:39 Подросток из США стал первым в мире пациентом, которому сделали пересадку обоих легких из-за вейпинга
Потолок обрушился прямо на людей: в сеть попало видео жуткого ЧП в здании полиции в Одессе
В сети появилось видео резонансного инцидента в здании Управления полиции Одесской области, которое случилось в понедельник, 11 ноября. Напомним, в старинном здании постройки 1900 года обвалилась часть потолка над лестницей.
В кадре видно, что в момент обрушения на лестнице были люди. Они получили травмы и были госпитализированы.
Видео опубликовал одесский ресурс «Думская».
Напомним, перед этим частичное обрушение потолка произошло в средней школе города Днепр, а в начале ноября аналогичное чрезвычайное происшествие произошло в одном из столичных торгово-развлекательных центров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.