Происшествия

Потолок обрушился прямо на людей: в сеть попало видео жуткого ЧП в здании полиции в Одессе

В сети появилось видео резонансного инцидента в здании Управления полиции Одесской области, которое случилось в понедельник, 11 ноября. Напомним, в старинном здании постройки 1900 года обвалилась часть потолка над лестницей.

В кадре видно, что в момент обрушения на лестнице были люди. Они получили травмы и были госпитализированы.

Видео опубликовал одесский ресурс «Думская».

Напомним, перед этим частичное обрушение потолка произошло в средней школе города Днепр, а в начале ноября аналогичное чрезвычайное происшествие произошло в одном из столичных торгово-развлекательных центров.



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