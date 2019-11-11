В популярном киевском ТЦ обвалился потолок: в сеть попало видео

Происшествия

В сеть выложили видео чрезвычайного происшествия в одном из торгово-развлекательных центров Киева, где обвалилась часть потолка. Ранее в Кривом Роге во время летнего ливня пострадал крупный супермаркет, где начался потоп и обвалился потолок.

Видео, снятое в киевском магазине, в социальные сети выложил ресурс «Киев Оперативный». «Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТРЦ „Глобус“ обвалился потолок. Хорошо, что хоть не на посетителей», — говорится в комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подобный инцидент в этом торгово-развлекательном центре сняли на видео двумя годами ранее. Тогда от падения обломков металлической решетки и бетона пострадало помещение магазина одежды.

Также в понедельник, 11 ноября, обвалилась часть потолка в здании главного управления Нацполиции в Одесской области. Травмы получили двое полицейских, находившихся на лестнице.

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