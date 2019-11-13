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Украина

«Четырежды дед»: Дмитрий Ярош показал фото новорожденной внучки

14:33 13 ноября 2019 270
Дмитрий Ярош
Инф. «ФАКТОВ»

У бывшего руководителя «Правого сектора» Дмитрия Яроша пополнение в семье. О счастливом событии он сообщил на своей странице в Facebook.

«Кто самый счастливый дедушка на свете?» — задает вопрос Дмитрий Ярош и отвечает, что это он.

«У меня родилась еще одна внучка — Олечка (52 см, 3,8 кг», — сообщает Дмитрий Ярош. — Теперь я четырежды дед! Назар, Устимка, Софийка, Олечка … и это только начало!"

Дмитрий Ярош заявляет, что это лучшая мотивация и перспектива: жить, воевать за свое государство, побеждать…

Он абсолютно уверен, что «Все будет Украина».

Ранее сообщалось, что бывший охранник Дмитрия Яроша объявил голодовку в российской колонии в Торжке.

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