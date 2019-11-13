- 16:58 О своей «драке с Богданом» узнал от жены, — Баканов
- 16:52 «Крот» подействовал: Алибасов подрался с молодой журналисткой
- 16:44 Дело Марченко: ГБР показало результаты испытаний бракованных бронежилетов
- 16:40 Михалков набросился на Собчак из-за катафалка
- 16:31 Украина открывает рынок земли: кто и как голосовал за это в Раде
- 16:20 У Зеленского подсчитали крымчан, принудительно призванных в российскую армию
- 16:09 Рада разрешила продажу земли: подробности законопроекта
- 16:02 Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбил пожилую женщину и уехал с места ЧП
- 15:57 Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака
- 15:51 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 15:41 Алина Гросу показала пышную грудь и рассказала о пластических операциях
- 15:31 Рада рассматривает законы о рынке земли: онлайн-трансляция заседания 13 ноября
У Зеленского подсчитали крымчан, принудительно призванных в российскую армию
Жертвами принудительного призыва в армию России в аннексированном Крыму стали свыше 19 тысяч человек. Напомним, «ФАКТЫ» писали о санкциях, которым Россия подвергает репрессиям тех юношей, которые не хотят идти служить в армию РФ.
Как заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, соответствующий мониторинг осуществляют профессиональные неправительственные экспертные организации, информируя о полученных сведениях Офис прокурора Международного уголовного суда.
«Уже скоро, в декабре-ноябре Офис опубликует отчет о деятельности предварительного расследования. И в прошлогоднем отчете за 2018 год там было четко, что возможным военным преступлением России в Крыму является принудительный призыв… Это — самое массовое и постоянное военное преступление, которое совершается несколько раз в год», — констатировал Кориневич.
Тем временем в России только за период с 2015 года по октябрь 2019 года вынесли 76 приговоров юношам, которые попытались уклониться от призыва в российскую армию.
Чтобы уменьшить количество «уклонистов», Россия активно милитаризирует аннексированный полуостров и стимулирует милитаристские акции для школьников. Так, в детских лагерях организовываются учебные стрельбы, а на праздниках школьников наряжают в военную форму ВС РФ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Нескромный львенок и семейная ссора птиц: названы победители конкурса самых смешных фотографий дикой природы
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..