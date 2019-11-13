У Зеленского подсчитали крымчан, принудительно призванных в российскую армию

Украина

Жертвами принудительного призыва в армию России в аннексированном Крыму стали свыше 19 тысяч человек. Напомним, «ФАКТЫ» писали о санкциях, которым Россия подвергает репрессиям тех юношей, которые не хотят идти служить в армию РФ.

Как заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, соответствующий мониторинг осуществляют профессиональные неправительственные экспертные организации, информируя о полученных сведениях Офис прокурора Международного уголовного суда.

«Уже скоро, в декабре-ноябре Офис опубликует отчет о деятельности предварительного расследования. И в прошлогоднем отчете за 2018 год там было четко, что возможным военным преступлением России в Крыму является принудительный призыв… Это — самое массовое и постоянное военное преступление, которое совершается несколько раз в год», — констатировал Кориневич.

Тем временем в России только за период с 2015 года по октябрь 2019 года вынесли 76 приговоров юношам, которые попытались уклониться от призыва в российскую армию.

Чтобы уменьшить количество «уклонистов», Россия активно милитаризирует аннексированный полуостров и стимулирует милитаристские акции для школьников. Так, в детских лагерях организовываются учебные стрельбы, а на праздниках школьников наряжают в военную форму ВС РФ.



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