Украина

Сухо и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

Погоду в Украине в начале этой недели определял антициклон Paloma. Видимо, он принес нам дожди и незначительное похолодание. Между тем в Киеве в ночь на 13 ноября был установлен пятый в этом месяце температурный рекорд. Ночь стала самой теплой за 139 лет наблюдений в столице. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ночь на 5 ноября, когда столбики термометров показали плюс 17,6 градуса.

«ФАКТЫ» узнали у украинских синоптиков, какой погоды стоит ожидать в ближайшие дни.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие время в Украине будет сухо и ветрено.

- Осадков не ожидается до конца этой недели, а также на следующей. Температура воздуха будет постепенно опускаться, — говорит Наталья Голеня. — В ближайшее время днем будет 8−14 градусов тепла. 14 ноября на юге и западе страны — до плюс 18 градусов. Но затем температура перейдет в диапазон 5−10 градусов тепла днем и 1−6 с плюсом — ночью, местами возможны заморозки до минус трех. К концу месяца температура постепенно снизится до норм ноября. В ближайшие дни будет очень ветрено, порывы — до 15−20 метров в секунду.

В четверг, 14 ноября, небольшие дожди возможны на западе, а также возможны порывы ветра, скорость которого будет достигать до 12 метров в секунду. Днем в Черниговской, Сумской и Харьковской области столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 8, а на юге воздух прогреется до 16 градусов тепла.

В пятницу, 15 ноября, в Украине сухо, ветер — до 12 метров в секунду. Днем в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 8, а на юге покажут 16 градусов тепла.

В субботу, 16 ноября без осадков, порывы ветра — до 10 метров в секунду. Днем в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях не выше плюс 8 градусов. На юге страны гораздо теплее — до 17 градусов.

В воскресенье, 17 ноября, по-прежнему сухо и ветрено. Днем в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, как и в субботу, столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 8, а на юге будет около 17 градусов тепла.

В понедельник, 18 ноября, осадки не ожидаются. Скорость ветра снизится до 8 метров в секунду. Днем на севере, в центре и на востоке прогнозируется до плюс 8, а в Сумской области немного прохладнее — до 7 градусов тепла. На юге страны и в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях — до плюс 13.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что первые морозы придут в Украину в середине ноября.

— Затем потепление, а настоящую зиму следует ожидать с 12 декабря, — говорит Горбань — После 9 ноября температура в течение пяти дней будет держаться в пределах 6−9 градусов тепла. А вот с 12 по 22 ноября будут слабые морозы, до минус 4. 17−18 ноября столбики термометров опустятся до отметок минус 9−11. С 23 ноября — вновь потепление, и до конца ноября температура будет еще плюсовая.

Другой народный синоптик, Владимир Деркач, в интервью «ФАКТАМ» отметил, что во второй декаде ноября придет похолодание с ночными морозами. «В этот период возможны небольшие осадки. В середине ноября может потеплеть на несколько дней, но после этого ожидаются ощутимые холода и даже снег. Холодной будет и третья декада месяца. В конце осени возможны осадки разной интенсивности, иногда обильные. Температура воздуха будет минусовой», — добавил Деркач.

Следует отметить, что в ветреную и сырую погоду многие люди страдают от головных болей и ломоты в суставах. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как можно с этим бороться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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