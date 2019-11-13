Дело Марченко: ГБР показало результаты испытаний бракованных бронежилетов (видео)

Украина

Баллистическая экспертиза доказала, что 70% бронежилетов, которые закупало Управление материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко, были некачественными и полностью простреливались. Об этом глава ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале.

По заключению специалистов, бронежилеты содержат необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям.

При этом генерал-майор Дмитрий Марченко не только не вернул некачественные изделия их производителю, но и дал указание подчиненным принимать следующие партии.

Напомним, 11 ноября Марченко был взят под стражу с правом выхода под залог в размере 76 миллионов гривен. Всего в ГБР сообщили о подозрении пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны Украины.

В рамках расследования злоупотреблений в армии детективы Госбюро расследований получили доступ к секретной информации — Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter