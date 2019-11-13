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ГБР получила доступ к секретам ВСУ
Детективы Госбюро расследований получили доступ к секретной информации — Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, «добро» на которое ранее дал Печерский райсуд столицы, отправивший под арест генерал-майора ВСУ, начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко.
«Сообщаем, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обработал решение Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа к Стратегическому плану применения ВС Украины. Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по его сохранению перед государством», — говорится в сообщении Минобороны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ГБР сообщили о подозрении пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны Украины. Как утверждает директор ГБР Роман Труба, чиновники по предварительному сговору произвели закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам.
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