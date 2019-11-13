Украина

О своей «драке с Богданом» узнал от жены, — Баканов

Глава СБУ Иван Баканов рассказал о своих отношениях с главой Офиса президента Андреем Богданом. Он дал интервью изданию «Главком».

Иван Баканов утверждает, что первой ему информацию о драке с Богданом сообщила жена, а вторым или третьим — сам глава Офиса президента.

« Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуб! — говорит глава СБУ. — У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом».

Иван Баканов отметил, что он не следит за юмором главы Офиса президента, который иногда сам подогревает интерес к фейкам.

«Знаете, в политике мне нравится чувство юмора господина Трампа», — отметил руководитель службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Баканов рассказал подробности реформы в СБУ.

Фото: LIGA.net

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