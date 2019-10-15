Украина

Оптимизация и демилитаризация: Баканов рассказал о реформе СБУ

В СБУ разработали проект закона о реформировании Службы безопасности, в которой была начата аудиторская проверка.

По словам руководителя спецслужбы Ивана Баканова, текст проекта закона передан на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому, в СНБО и Национальному институту стратегических исследований.

Приоритетными направлениями реформирования СБУ являются:

отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;

расширение контрразведывательного вектора работы;

внедрение гибкой структуры;

оптимизация кадрового состава;

демилитаризация;

повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

«На днях концепт нового видения закона „О Службе безопасности Украины“ был представлен членам профильных парламентских комитетов, послам стран „Большой семерки“ и руководству представительства Евросоюза в Украине. С проектом также ознакомилось руководство представительства НАТО в Украине и Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о необходимости реформирования СБУ ранее заявлял уже бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Он утверждал, что украинская спецслужба не должна заниматься, в частности, экономической сферой и борьбой с коррупцией.

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