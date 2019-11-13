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Деньги

Доллар и евро рухнули на межбанке

18:16 13 ноября 2019 80
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

Официальный курс основных иностранных валют, который снижался уже несколько дней подряд, продолжил такую же тенденцию и 13 ноября.

На межбанке в продаже 13 ноября 2019 года курс доллара снизился на 12 копеек до 24,32 гривен за доллар, курс в покупке до 24,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 26,77 гривен за евро.

Национальный банк Украины на четверг, 14 ноября, снова снизил курс доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


Эксперты прогнозируют, что на этой неделе будет умеренное снижение курса доллара к гривне — доллар на межбанке может торговаться в районе 24,3 грн/доллар, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,5 грн/доллар.

Более подробно с прогнозами экспертов можно ознакомиться в материале «ФАКТОВ»: «Курс доллара снова упал: стоит ли сейчас покупать валюту».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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