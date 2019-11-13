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Ба, знакомые все лица: лидер Scorpions Клаус Майне прогулялся по Киеву (видео)
В среду днем на улицах Киева жители и гости столицы видели лидера легендарной немецкой рок-группы Scorpions Клауса Майне.
Известный музыкант прогулялся Михайловской площадью, парком «Владимирская горка», пешеходно-велосипедным мостом. Его сопровождал киевский градоначальник Виталий Кличко, который и опубликовал в Facebook видео о прогулке.
На улицах Киева Майне встретил немало своих сторонников и запел.
Так, на Михайловской площади, Клаус Майне под аккомпанемент уличного пианиста исполнил хит Scorpions Still Loving You.
Возле музыкантов собрались прохожие. Люди подходили к вокалисту Scorpions во время прогулки по мосту и просили автографы. Музыкант киевлянам не отказывал.
Напомним, недавно в киевском метро видели Тома Круза, который прилетал в Украину по приглашению Владимира Зеленского. Круз осмотрел в нашей стране некоторые локации для своего нового проекта.
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