Шоу-бизнес

Ба, знакомые все лица: лидер Scorpions Клаус Майне прогулялся по Киеву (видео)

В среду днем на улицах Киева жители и гости столицы видели лидера легендарной немецкой рок-группы Scorpions Клауса Майне.

Известный музыкант прогулялся Михайловской площадью, парком «Владимирская горка», пешеходно-велосипедным мостом. Его сопровождал киевский градоначальник Виталий Кличко, который и опубликовал в Facebook видео о прогулке.

На улицах Киева Майне встретил немало своих сторонников и запел.

Так, на Михайловской площади, Клаус Майне под аккомпанемент уличного пианиста исполнил хит Scorpions Still Loving You.

Возле музыкантов собрались прохожие. Люди подходили к вокалисту Scorpions во время прогулки по мосту и просили автографы. Музыкант киевлянам не отказывал.

Напомним, недавно в киевском метро видели Тома Круза, который прилетал в Украину по приглашению Владимира Зеленского. Круз осмотрел в нашей стране некоторые локации для своего нового проекта.

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