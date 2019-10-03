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Шоу-бизнес

После Киева и Одессы Том Круз прилетел во Львов, где получил памятный подарок (фото)

15:19 3 октября 2019 197
Том Круз и Андрей Садовый
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитый голливудский актер Том Круз, отобедав в Одессе, улетел на частном самолете во Львов. Он неожиданно появился в центре города на Площади Рынок и вошел в ратушу. Внутри его ожидал мэр Львова Андрей Садовый. Во время встречи он подарил кинозвезде книгу Сергея Плохия и памятную монету имени Короля Даниила. Показал и свой знаменитый балкон, с которого открывается вид на центр города.

Фото и видео встречи опубликованы на странице в Facebook Львовского горсовета, а также на личной странице Садового.

«Том Круз в Львове, значит будет кино. P. S. львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон», — написал мэр Львова.

Также Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей города Львова. «Спасибо за то, что приняли нас в вашем прекрасном городе. Волшебный город, волшебные люди, волшебная страна. Я вас люблю,» — написал Том Круз.

О дальнейшем его передвижении пока не сообщают. Возможно, актеру покажут Карпаты. Напомним, в Украину Том Круз приехал по приглашению Владимира Зеленского, а также для того, чтобы посмотреть локации для своего нового проекта. В первый день приезда актер засветился в столичном метро и встретился с президентом.

В соцсетях возникло множество шуток и фотожаб по поводу визита Тома Круза.

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