- 16:53 Оржель готов обсуждать цену на топливо, если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС
- 16:49 День вчителя 2019: красиві привітання, листівки та смс
- 16:37 Переживший покушение одесский активист Михайлик срочно обратился к Зеленскому
- 16:31 Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака
- 16:22 «Суд» боевиков «ДНР» приговорил бойца ВСУ к 30 годам лишения свободы
- 16:09 Зеленский определился с новым составом ЦИК и ждет решения Рады (список)
- 15:46 Похолодание и обильные осадки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время
- 15:43 Визы не будет: страны ЕС получили инструкцию, как распознать жителей ОРДЛО с российскими паспортами
- 15:43 Новое руководство ГПУ взялось за Луценко: для начала объявили выговор
- 15:29 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Гент»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 15:25 Оформление субсидии онлайн: появилась пошаговая инструкция
- 15:19 После Киева и Одессы Том Круз прилетел во Львов, где получил памятный подарок
После Киева и Одессы Том Круз прилетел во Львов, где получил памятный подарок (фото)
Знаменитый голливудский актер Том Круз, отобедав в Одессе, улетел на частном самолете во Львов. Он неожиданно появился в центре города на Площади Рынок и вошел в ратушу. Внутри его ожидал мэр Львова Андрей Садовый. Во время встречи он подарил кинозвезде книгу Сергея Плохия и памятную монету имени Короля Даниила. Показал и свой знаменитый балкон, с которого открывается вид на центр города.
Фото и видео встречи опубликованы на странице в Facebook Львовского горсовета, а также на личной странице Садового.
«Том Круз в Львове, значит будет кино.
Также Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей города Львова. «Спасибо за то, что приняли нас в вашем прекрасном городе. Волшебный город, волшебные люди, волшебная страна. Я вас люблю,» — написал Том Круз.
О дальнейшем его передвижении пока не сообщают. Возможно, актеру покажут Карпаты. Напомним, в Украину Том Круз приехал по приглашению Владимира Зеленского, а также для того, чтобы посмотреть локации для своего нового проекта. В первый день приезда актер засветился в столичном метро и встретился с президентом.
В соцсетях возникло множество шуток и фотожаб по поводу визита Тома Круза.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт