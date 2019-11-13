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Происшествия

Под Киевом сельский голова решил жестко наказать журналистов за вопрос о коррупции: что из этого вышло (видео)

20:00 13 ноября 2019 325
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом в селе Дударкив сельский голова Николай Гуральник на автомобиле наехал на журналистов. Ранее в нападении на журналиста была замечена пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

Наезд в Бориспольском районе произошел после того, как журналисты пытались задать представителю власти вопрос о коррупции.

В сюжете ТСН говорится, что журналисты «Центра журналистских расследований» две недели назад направили письмо в сельсовет с просьбой записаться на прием к Гуральнику, но им отказали.

После этого корреспонденты попытались поговорить с сельским головой, когда он находился возле машины. Но Гуральник завел автомобиль и уехал. Парня-журналиста отбросило на капот. В таком виде сельский голова продолжал ехать, набирая скорость. Машина остановилась только после того, как журналист стукнул кулаком по стеклу и оно треснуло.

Кроме журналиста, пострадал один из местных жителей, которого задело автомобилем председателя сельсовета и ударило о другую машину.

Напомним, на Волыни избили съемочную группу телерадиокомпании «Аверс», журналисты которой пришли на день рождения руководителя пункта пропуска «Ягодин».

Как сообщали «ФАКТЫ», Нацполиция начала расследование по фактам высказываний экс-замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, вернувшегося в Украину в мае этого года, в адрес журналистов «Радио Свобода».

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