Спикер Зеленского объяснила нападение на журналиста: опубликовано полное видео инцидента

Украина

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель объяснила мотивы своих действий в конфликте с журналистом Сергеем Андрушко. Напомним, Мендель продемонстрировала немалые бойцовские качества, пытаясь защитить своего шефа от прессы.

В сети появилось полное видео инцидента.

Согласно записи спикера в Facebook, журналист, которого она якобы избила, был вдвое больше ее самой.

Что же касается причин для агрессии, она объяснила, что в США «нет» для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. В противном случае его арестуют. И медиа, настаивает автор поста, там не бросаются на политиков.

«Особенно важно это понимать после 2017 года, когда, выдавая себя за журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве», — пишет Мендель, называя Андрушко «не самым галантным джентльменом».

Напомним, Мендель напала на журналистов, которые хотели задать вопросы главе государства Владимиру Зеленскому. Фото нападения, датированные сентябрем 2019 года, опубликовал журналист Михаил Ткач в Facebook и сопроводил их возмущенным постом, который вызвал целую бурю в соцсетях.

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