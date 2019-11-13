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Происшествия

«Захват» Моста метро в Киеве: суд принял резонансное решение по «террористу»

20:06 13 ноября 2019 311
Алексей Белько на Мосту метро
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 13 ноября, мужчине, который угрожал «подорвать» Мост метро в столице, срок содержания под стражей продлили на два месяца. Об этом пресс-служба прокуратуры Киева сообщает в Facebook.

Столичная прокуратура ходатайствовала о продлении задержанному на 2 месяца меры пресечения в виде содержания под стражей. Днепровский районный суд Киева подержал это решение. Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.

20 сентября 2019 года Днепровский райсуд Киева избрал задержанному меру пресечения содержанием под стражей с возможностью внести залог в сумме 288 тыс. грн. Залог пока так и не внесен.

Ранее сообщалось, что захватчика киевского Моста метро будут принудительно лечить от наркозависимости.

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