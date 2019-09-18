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Неизвестный угрожает взорвать Мост метро в Киеве: первые подробности
В Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за подозрительного мужчины. Гражданин стоит на мосту и угрожает устроить взрыв. В полиции подтвердили «ФАКТАМ», что получили сигнал о «подрывнике».
«Пока неизвестно, насколько реальна угроза взрыва. На место происшествия выехали все профильные службы, движение на мосту перекрыто. Также в связи с происшествием остановлено движение поездов метро между станциями «Днепр» и «Лесная», — сообщила «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации киевской полиции Яна Неруш.
Как сообщают в группе «Киев Оперативный» в Facebook, мужчина приехал на мост на автомобиле, остановил машину, вышел из нее и теперь ходит рядом. При себе у мужчины сумка, из которой торчит какой-то прибор, а в руках у гражданина нечто похожее на пульт с кнопками. Мужчина кричит и угрожает все взорвать.
По информации Киевского метрополитена, «красная» линия подземки в данный момент работает в ограниченном режиме. Поезда следуют от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница». Промежуток между «Дарницей» и «Арсенальной», в том числе и станция «Днепр» на Мосту метро будут проверены специалистами.
Напомним, полиция Киева регулярно получает анонимные угрозы устроить взрыв в столице. Иногда в таких анонимных сообщениях речь идет о якобы заложенной взрывчатке на станциях метро. Пока что сведения от анонимных «минеров» не подтверждались.
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