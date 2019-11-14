Происшествия

«Уложил» сосну на дорогу: под Киевом иногородний водитель уснул за рулем и едва на поплатился за это

Поздно вечером в среду, 13 ноября, в сторону спорткомплекса Чайка мчали патрульные, медики, спасатели.

Причиной стало то, что дорогу примерно в километре от Брест-Литовского шоссе перекрыла упавшая сосна.

«Уложил» дерево на проезжую часть грузовик, потерявший управление.

Загруженная машина ушла вправо, но углубиться в лес ей помешало мощное дерево.

Позже помеху удалось оперативно убрать с дороги, движение возобновилось.

Предварительно выяснилось, что фура зарегистрирована в Запорожье, а ее водитель в среду успел побывать в Житомире, и загруженный, возвращался обратно.

Заблудившись, он доехал до Большой Окружной Дороги и повернул направо.

Затем проехал совсем немного и на секунду вздремнул… Ведь путь дальний, без напарника.

Этого оказалось достаточно для потери управления.

Несложно представить, чем закончился бы подобный сон на городских улицах. А так все обошлось незначительным лесоповалом.

От госпитализации водитель отказался.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду в Киеве произошло еще одно ДТП, но уже со смертельным исходом. Авария случилась в Святошинском районе столицы на улице Зодчих. Там водитель грузовика переехал пожилую женщину и скрылся с места.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter