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«Уложил» сосну на дорогу: под Киевом иногородний водитель уснул за рулем и едва на поплатился за это
Поздно вечером в среду, 13 ноября, в сторону спорткомплекса Чайка мчали патрульные, медики, спасатели.
Причиной стало то, что дорогу примерно в километре от Брест-Литовского шоссе перекрыла упавшая сосна.
«Уложил» дерево на проезжую часть грузовик, потерявший управление.
Загруженная машина ушла вправо, но углубиться в лес ей помешало мощное дерево.
Позже помеху удалось оперативно убрать с дороги, движение возобновилось.
Предварительно выяснилось, что фура зарегистрирована в Запорожье, а ее водитель в среду успел побывать в Житомире, и загруженный, возвращался обратно.
Заблудившись, он доехал до Большой Окружной Дороги и повернул направо.
Затем проехал совсем немного и на секунду вздремнул… Ведь путь дальний, без напарника.
Этого оказалось достаточно для потери управления.
Несложно представить, чем закончился бы подобный сон на городских улицах. А так все обошлось незначительным лесоповалом.
От госпитализации водитель отказался.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду в Киеве произошло еще одно ДТП, но уже со смертельным исходом. Авария случилась в Святошинском районе столицы на улице Зодчих. Там водитель грузовика переехал пожилую женщину и скрылся с места.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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