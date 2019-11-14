- 09:42 Бюджет-2020 и изменения в Земельном кодексе: заседание Рады 14 ноября (онлайн-трансляция)
- 09:34 Ветер до 40 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение
- 09:33 Бесстыдница: звезда «Папиных дочек» разделась для фото
- 09:19 Зеленский устал: в Украине указали на странные решения президента
- 09:09 Истребители в обмен на авиабазу: Путин поставил Лукашенко наглое условие
- 08:58 Курс валют на 14 ноября: сколько стоит доллар
- 08:52 Похудела на 10 килограммов: диетолог рассказала о секрете Успенской
- 08:41 Угрожал всех перестрелять: в Ровно разгорается скандал вокруг пенсионера МВД
- 08:37 Где смотреть онлайн Украина – Эстония: расписание трансляций матча
- 08:30 Собака-единорог: у щенка вырос дополнительный хвост на лбу
- 08:16 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
- 08:10 Страшная авария на Закарпатье: два человека погибли, еще пятеро госпитализированы
Угрожал всех перестрелять: в Ровно разгорается скандал вокруг пенсионера МВД (видео)
В Ровно во время патрулирования полицейский получил травму ноги. Это произошло на улице Басивкутского вечером 12 ноября. Ранее в Киеве двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал проходящий мимо мужчина.
Как сообщили в Ровенском областном главке полиции, патрульные по ориентировке остановили внедорожник Range Rover, в салоне которого находился 27-летний водитель и трое пассажиров.
Водитель имел признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования на месте и осмотра в медучреждении отказался.
Автомобилем управлял житель Сарненского района, подозреваемый в краже. Мужчина находится под домашним арестом и носит электронный браслет. Во время общения с ним у полицейских возник конфликт, в который вмешались пассажиры.
Один из них, 49-летний мужчина, бывший сотрудник органов МВД, а сейчас адвокат, имел при себе боевой пистолет «Форт 17» и угрожал всех перестрелять.
По данным полиции, все находившиеся в машине имели признаки алкогольного опьянения и вели себя с патрульными дерзко. Полицейские задержали их. Во время задержания один из пассажиров ранил патрульного в ногу.
Как оказалось, задержанные ранее судимые за тяжкие преступления, а бывший работник МВД — пенсионер, который сейчас занимается адвокатской деятельностью. Некоторые из пассажиров — его клиенты.
Фамилии бывшего милиционера в полиции не называют. Сейчас всех четырех мужчин отпустили.
Видео опубликовал телеканал «Рівне».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком преступлении в Киеве, где агрессивный мужчина из автомата расстрелял соседей, которые пришли к нему из-за того, что он воровал электричество.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!