Происшествия

Угрожал всех перестрелять: в Ровно разгорается скандал вокруг пенсионера МВД (видео)

В Ровно во время патрулирования полицейский получил травму ноги. Это произошло на улице Басивкутского вечером 12 ноября. Ранее в Киеве двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал проходящий мимо мужчина.

Как сообщили в Ровенском областном главке полиции, патрульные по ориентировке остановили внедорожник Range Rover, в салоне которого находился 27-летний водитель и трое пассажиров.

Водитель имел признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования на месте и осмотра в медучреждении отказался.

Автомобилем управлял житель Сарненского района, подозреваемый в краже. Мужчина находится под домашним арестом и носит электронный браслет. Во время общения с ним у полицейских возник конфликт, в который вмешались пассажиры.

Один из них, 49-летний мужчина, бывший сотрудник органов МВД, а сейчас адвокат, имел при себе боевой пистолет «Форт 17» и угрожал всех перестрелять.

По данным полиции, все находившиеся в машине имели признаки алкогольного опьянения и вели себя с патрульными дерзко. Полицейские задержали их. Во время задержания один из пассажиров ранил патрульного в ногу.

Как оказалось, задержанные ранее судимые за тяжкие преступления, а бывший работник МВД — пенсионер, который сейчас занимается адвокатской деятельностью. Некоторые из пассажиров — его клиенты.

Фамилии бывшего милиционера в полиции не называют. Сейчас всех четырех мужчин отпустили.

Видео опубликовал телеканал «Рівне».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком преступлении в Киеве, где агрессивный мужчина из автомата расстрелял соседей, которые пришли к нему из-за того, что он воровал электричество.

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