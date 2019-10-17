В Киеве пьяные военные устроили драку со стрельбой: детали происшествия (фото, видео)

Происшествия

В Киеве двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал проходящий мимо мужчина — ему прострелили обе ноги.

Инцидент произошел на Виноградаре. Спецсвязисты, которые возвращались домой после какого-то праздничного мероприятия, решили продолжить праздник у супермаркета АТБ.

По информации ресурса «Киев Оперативный», опубликовавшего фото и видео с места происшествия, на военнослужащих никто не обращал внимания, пока один из них не надумал сходить в туалет в ближайшем дворе, неподалеку от детской площадки.

Проходивший мимо мужчина (как оказалось бывший АТОшник) сделал замечание пьяному связисту, которому это не понравилось. Между ними началась драка, в ходе которой связист достал пистолет и стал стрелять по АТОшнику, прострелив ему обе ноги. В драке также пострадал коллега связиста — ему АТОшник сломал ногу.

Приехавшие на место полицейские задержали обоих военнослужащих. Тот, кому сломали ногу, отправлен в больницу. «Стрелка» доставили в райотдел. С ним будут работать правоохранители.

Напомним, в центре Львове в кафе компания нетрезвых молодых людей избила пожилого мужчину и его жену за сделанное замечание. А в Киеве двое молодых людей зверски избили прохожих за «неправильный» внешний вид.

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