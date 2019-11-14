Похудела на 10 килограммов: диетолог рассказала о секрете Успенской

Шоу-бизнес

Известная исполнительница, «королева русского шансона» Любовь Успенская, которая недавно рассказала «ФАКТАМ» о секретах своей красоты, похудела на 10 килограммов.

Сама певица, пишет kp.ru, говорит, что просто перестала есть после шести вечера. А работа отвлекает ее от мыслей о еде.

Издание пообщалось с диетологом Еленой Соломатиной, которая подтвердила: похудеть «методом Успенской» можно.

«Важно переформатировать свой мозг, чтобы не думать о еде. Для этого нужно постараться перенаправить свое внимание на совершенно другие вещи. Человек влюбленный или просто увлеченный чем-то может и не вспомнить о еде. Попробуйте придумать себе какое-то интересное занятие», — говорит специалист.

Но она отмечает, что отказ от еды после 18:00 не всегда действует, ведь люди ложатся спать в разное время. «Если в 10 вечера, то это работает. Но у многих такой отказ вызывает стресс, особенно, если человек укладывается поздно и долго не может заснуть из-за голода. Хотя для некоторых этот метод тоже работает», — добавила диетолог.

Напомним, что участница «Танців з зірками» Людмила Барбир похудела на 5 килограммов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter