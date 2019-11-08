За время «Танців з зірками» похудела на 5 килограммов и вернула прежнюю форму, — Людмила Барбир

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Уход из проекта «Танці з зірками» («1+1»)телеведущей Людмилы Барбир и Дмитрия Жука стал настоящим потрясением для поклонников танцевального шоу. Девять эфиров ведущая проекта «Сніданок з «1+1» оставалась фавориткой зрителей и судей, которые предрекали ей и Дмитрию место в финале. — Люда поражала меня сумасшедшей работоспособностью, — признался Дмитрий Жук, рассказывая, как после утренних эфиров его партнерша ехала в репетиционный зал и проводила там по десять часов. Пару Людмилы Барбир и Дмитрия Жука называли самой техничной, а Люду — обладательницу черного пояса по боевым искусствам — самой сексуальной участницей проекта. Зрители требовали возвращения этой пары на паркет. Теперь Барбир болеет за оставшихся участников шоу, называя всех их своей большой семьей.

«Спала не больше трех часов в сутки»

— Люда, многие зрители были просто потрясены, когда вы покинули шоу.

— Признаюсь, сама этого не ожидала. Судьи каждый эфир пророчили нам выход в финал и борьбу за главный кубок. Я вообще ни разу не была в зоне риска! Зрители всегда нас поддерживали. И тут вдруг мы покидаем шоу. Шок! Но я благодарна всем зрителям, которые поддержали нас с Димой и настаивали, чтобы нас вернули в шоу.

— Хотели бы вернуться?

— Нет, но жалею, что мы с Димой так и не станцевали то, о чем мечтали с первого эфира, — танго, румбу и хип-хоп.

— Но никаких обид? Скажем, на судей?

— Нет. Признаюсь, ни о чем не жалею. Просто поставила точку в моем участии в проекте. На следующее утро после того, как наша с Димой Жуком пара покинула шоу, я уже вела «Сніданок». Я вообще достаточно быстро переключаюсь. За последнее время успела немного отдохнуть, съездила домой проведать маму и сестру. Во время проекта дома появлялась глубокой ночью, а в четыре утра мне уже надо было ехать на прямой эфир утреннего шоу.

Каждый танец пары Людмилы Барбир и Дмитрия Жука превращался в маленький спектакль

— Что помогало выдерживать столь сложный график?

— Я понимала, что буду находиться в состоянии постоянного недосыпания и серьезных физических нагрузок, поэтому обратилась к эндокринологу. Сделала анализы. Все оказалось хорошо, за исключением того, что моему организму не хватало железа и были небольшие проблемы с уровнем гемоглобина. Мне ставили две капельницы в неделю, чтобы подпитать организм. В общем, перед стартом прямых эфиров я была уже ко всему готова.

— У вас была особая диета?

— Откорректировала свое питание с диетологом. У меня было пять приемов пищи в день, исключались продукты с содержанием глютена. Чувствовала себя комфортно, было легко придерживаться такого режима. Когда уже слишком «высушила» свое тело, мне стали говорить, что надо бы поправиться. И я стала позволять себе немного больше сладкого, иногда даже булочку или пиццу. Но все это просто сжигалось организмом.

— Сколько килограммов вы сбросили?

— До того, как меня пригласили на проект, я похудела на пять килограммов. За время шоу сбросила еще пять. Но, признаюсь, особо не следила за весом. Чувствовала себя отлично. Можно сказать, что вернула свою прежнюю форму.

«В сексуальном образе меня еще никто не видел, и это стало настоящим откровением»

— Говорят, на ваш приход в танцевальный проект повлияло участие во втором сезоне Руслана Сеничкина?

— Когда был еще первый сезон и танцевала Наталья Могилевская, на одном из эфиров я находилась за кулисами. Видела, как волнуются участники. Подумала тогда, что мне ни за что не хотелось бы оказаться на их месте! Но в прошлом сезоне я ходила на эфиры поддерживать Руслана и, мне кажется, просто сроднилась с проектом. Руслан все время говорил: «Ты должна танцевать! У тебя получится, у тебя есть талант!» В общем, так промыл мне мозги, что, когда поступило предложение стать участницей третьего сезона, я сразу согласилась.

— Вашу пару с Дмитрием Жуком называли самой сексуальной. Первый номер на паркете, где вы предстали в соблазнительном образе, буквально взорвал Интернет!

— Изначально мы с Димой планировали танцевать танго. Даже начали репетировать, но потом все же решили выбрать контемп. Пригласили постановщиков, которые и сделали то, что зритель видел на паркете. Мы раздумывали, правильно ли поступили, ведь еще полностью не растанцевались, но в итоге расчет оказался верным.

— Это было полное несоответствие с вашим образом скромной ведущей утреннего эфира.

— Признаюсь, я переживала. Конечно, у меня была цель поразить зрителей и судей и сделать что-то неожиданное. Все привыкли видеть меня сдержанной, умудренной, семейной…

— А на самом деле?

— Так и есть, но у каждой женщины имеется и другая сторона — нежная, сексуальная, взрывная. У любой, уверена, много разных обликов. Просто надо не забывать о них и всегда помнить, что ты женщина. Я понимаю, что в сексуальном образе меня еще никто не видел. Не стоит доверять стереотипам.

— Не забуду, как во время танца с Евгением Котом вы сделали сумасшедший трюк: невероятным образом изогнувшись, сползли на паркет с высокого стола.

— На самом деле мы с Женей совершенно недолго репетировали эту поддержку. Это был эфир, когда пары менялись партнерами, но до этого времени мы с Димой Жуком уже отрабатывали всевозможные сложные элементы. Перед номером из фильма «Криминальное чтиво» я сказала Диме, что хочу попробовать сделать крутые поддержки. Моя физическая подготовка это позволяет.

Поэтому к моменту танца с Котом я уже была способна на многое. И перечислила, что могу: сесть на шпагат, постоять на руках, сделать колесо. И тут Жене пришла идея: «А сможешь с позиции стоя через мостик сползти вниз?» Во время репетиции наш стол шатался, хореограф придерживал его руками. Жене надо было стать на край стола, держа меня за руки, и не исключалось, что стол может перевернуться.

— Вам было страшно?

— Абсолютно нет. Меня страховали на первых попытках, и поддержка получилась достаточно быстро. Наверное, самая сложная поддержка была, когда мы танцевали пасодобль. Дима «выжал» меня на вытянутой руке. Я должна была подпрыгнуть, выровнять ногу, и за счет этого «рычага» он меня поднимал. Главное — вовремя разогнуть ногу. И вот мы начинаем делать поддержку, и я понимаю, что мой каблук запутался в платье, сшитом из плотного бархата. Это были буквально какие-то доли секунды. Уже в полете осознаю, что Дима выравнивает меня на руке, а я не могу до конца выпрямить ногу. Тогда я прорвала подол платья каблуком, и мы таки сделали поддержку. Этот момент я запомню надолго!

«Мы начинаем делать поддержку, и я понимаю, что мой каблук запутался в платье»

— Костюмы участников — особая гордость стилистов проекта.

— Они действительно очень красивые. Для меня самым сложным оказался белый костюм для фристайла. На репетициях я танцевала без этого наряда и все шло прекрасно. А как только надела костюм на прогоне, поняла, что просто не могу двигаться! Сверху была словно кольчуга из жемчуга, а к рукавам пришиты длинные нити из бисера. Я начала танцевать элементы хип-хопа, где много движений руками, и эти бусины стали буквально бить меня по лицу. Костюм так сильно сверкал перед глазами, что, делая резкий поворот, я теряла ориентацию — непонятно было, где камеры, где судьи.

Мы остановили прогон и стали решать, что делать. В результате пришли к выводу, что нити на рукавах придется снять. Но стилист сказала, что в кадре это выглядит неимоверно красиво. Тогда я решила попробовать станцевать еще раз и буквально «покорила» костюм. Ради красивой картинки мы оставили всю красоту. В кадре наш фристайл был очень эффектным, хотя никто не догадывался, как сложно мне было его танцевать.

Людмилу Барбир называли самой сексуальной участницей проекта

— Ваш семилетний Тарас болел за маму?

— Он смотрел каждый эфир и очень удивился, когда я сказала, что больше не буду участвовать в шоу. Тарас посмотрел мое выступление в последнем эфире, лег спать и не узнал, что наша пара покинула проект. Я сказала ему об этом на следующий день. Но он еще долго не верил, что я не получу кубок и не стану победительницей «Танців з зірками». Все говорил: «Я понял, что ты выбыла, но в финале ведь будешь бороться за кубок?»

— Жизнь ваша вернулась в размеренное русло?

— Не скажу, что оно размеренное. Прохожу пробы в кино, занимаюсь озвучиванием, готовлюсь к новому проекту. Конечно, нет сумасшедших репетиций, появилось чуть-чуть свободного времени. Но вместо тренировок его теперь занимают другие дела.

— Продолжаете следить за эфирами проекта?

— Конечно, в минувшем эфире танцевал мой партнер по «Завтраку» Руслан Сеничкин. Все мы — участники этого сезона — продолжаем поддерживать связь. Это как большая семья. Поэтому даже не могу назвать каких-то своих фаворитов — я люблю все пары. Мне тяжело быть объективной, переживаю за каждого.

— Какой у вас пояс по боевым искусствам?

— Черный пояс, первый дан по айки дзюдзюцу. Сейчас готовлюсь к сдаче черного пояса по айкидо. В боевые искусства меня привел случай из собственной жизни. Однажды на меня напали, обокрали, и я чудом осталась жива. После этого мне захотелось научиться себя защищать. Я решила, что буду заниматься боевыми искусствами. В общем, все сложилось. Слава Богу, мое умение пока не пригодилось.

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Фото канала «1+1»



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